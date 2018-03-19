Demet Şener'le yakalanan iş adamından ahlaksız teklif!

Ocak ayında İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'le görüntülenen iş adamı, fotoğrafların silinmesi için gazetecilere "Bankamatiğe gidelim" teklifinde bulundu.

Demet Şener'le yakalanan iş adamından ahlaksız teklif!

Ocak ayında İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, ayrılığı çabuk unutmuşa benziyor. İbrahim Kutluay'dan ocak ayında boşanan Demet Şener, avukatı Aslı Hatemi ve isminin Önder olduğu öğrenilen bir iş adamıyla Nişantaşı'ndaki bir mekanda objektiflere takıldı. İş görüşmesinde oldukları öğrenilen üçlünün koyu sohbeti flaşların patlamasıyla bölündü. Objektiflere takılan Demet Şener, avukatı ve iş adamı anlamsız bir şekilde paniğe kapıldı.

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Demet Şener'le yakalanan iş adamından ahlaksız teklif!

Demet Şener, evinin yolunu tutarken iş adamı, muhabirlerin yanına şoförünü gönderip fotoğrafların silinmesi için para teklif etti. Basın mensuplarının, "Bankamatiğe gidelim" teklifine tepki göstermesi üzerine Hatemi devreye girdi. Ancak onun çabaları da sonuçsuz kaldı.

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Demet Şener'le yakalanan iş adamından ahlaksız teklif!

"ANLAM VEREMEDİM": Demet Şener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beyefendiyle sahibi olduğu inşaat şirketinin reklam teklifi için görüştüm. Ben masadan kalktım, sonrasını bilmiyorum. Gazetecilere tepki gösterilmesine anlam veremedim" dedi.

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Demet Şener'le yakalanan iş adamından ahlaksız teklif!

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