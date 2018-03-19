Demet Şener'le yakalanan iş adamından ahlaksız teklif!

Ocak ayında İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, ayrılığı çabuk unutmuşa benziyor. İbrahim Kutluay'dan ocak ayında boşanan Demet Şener, avukatı Aslı Hatemi ve isminin Önder olduğu öğrenilen bir iş adamıyla Nişantaşı'ndaki bir mekanda objektiflere takıldı. İş görüşmesinde oldukları öğrenilen üçlünün koyu sohbeti flaşların patlamasıyla bölündü. Objektiflere takılan Demet Şener, avukatı ve iş adamı anlamsız bir şekilde paniğe kapıldı.