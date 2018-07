Demet Şener'den olay sözler: Karşı taraf çok güzel oynadı

''GÜVEN BİTTİĞİNDE HER ŞEY BİTER'': ''Bir gecelik kaçamak da benim için aldatmadır, ilişki de.'' diyen Şener, ''Güven bittiğinde her şey biter. Söz konusu aldatmaysa kestirip tabi ki atardım. Yeni hayatıma alıştım güzel gidiyor, bekarlık güzelmiş. Geriye çok bakmıyorum. Yeni hayatıma baya alıştım. Aklımda küçük bir şey bile kalmadı. İbrahim ile karşılaşıyorum tabi ki çocukları alıyor. Merhaba, bye bye o kadar.'' ifadelerini kullandı.

''OLAY KARŞI TARAFLA ALAKALI'': Olayın karşı tarafla ilgisi olduğunun altını çizen Şener, ''Ben hiçbir zaman kişisel algılamadım bunu. Karşı tarafla ilgisi var. Evliliğin getirdiği sorumlulukları dört dörtlüktüm. Her zaman İbrahim’in ve çocuklarımın yanındaydım. Bu beni ilgilendirir. Hayatta başımıza gelen hiçbir şeyin bizimle alakası yok.'' dedi.

''KARŞI TARAF ÇOK GÜZEL OYNADI'': İlk zamanlarda hiç anlamadığını belirten Şener, ''Tabi ki fokur fokur konuşuluyordu. Yakın çevremiz evdeki yaşamı bildikleri için en yakınlarım da konduramadı. Tavırları değişmiyorsa ben nasıl hissedebilirim! Karşı taraf çok güzel oynadı. Hiç anlamadım! Ben aşk kadınıyım böyle hissetmesem bir dakika durmazdım. Boşanma ile ilgili evraklar geldiği an ‘ailem yıkılacak’ dedim. Ama çocuklarım için ‘kalmam gerekiyor’ demedim. Çocuklarıma boşanma sürecinde ‘babanız beni aldatıyor’ demedim tabi ki… Bir sene yumuşak bir geçiş yaptım. Ama bir sene sonunda her türlü gerçeği onların anlayabileceği dilde anlattım. Her ailenin dinamiği farklı. Ben çocuklarıma 1 yaşından beri hiç yalan söylemedim.'' ifadelerini kullandı.