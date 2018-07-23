Demet Şener'den olay sözler: Karşı taraf çok güzel oynadı

İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, Teve2’de yayına başlayan magazin programı 2. Sayfa’da bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlattı.

Demet Şener'den olay sözler: Karşı taraf çok güzel oynadı

Teve2’de yayın hayatına başlayan magazin programı 2. Sayfa’nın ilk konuğu geçtiğimiz aylarda eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay'dan boşnanan Demet Şener oldu. Aldatıldığını ve zor bir süreç yaşadığını ifade eden Demet Şener, bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlattı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satırbaşları…

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Demet Şener'den olay sözler: Karşı taraf çok güzel oynadı

''GÜVEN BİTTİĞİNDE HER ŞEY BİTER'': ''Bir gecelik kaçamak da benim için aldatmadır, ilişki de.'' diyen Şener, ''Güven bittiğinde her şey biter. Söz konusu aldatmaysa kestirip tabi ki atardım. Yeni hayatıma alıştım güzel gidiyor, bekarlık güzelmiş. Geriye çok bakmıyorum. Yeni hayatıma baya alıştım. Aklımda küçük bir şey bile kalmadı. İbrahim ile karşılaşıyorum tabi ki çocukları alıyor. Merhaba, bye bye o kadar.'' ifadelerini kullandı.

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Demet Şener'den olay sözler: Karşı taraf çok güzel oynadı

''OLAY KARŞI TARAFLA ALAKALI'': Olayın karşı tarafla ilgisi olduğunun altını çizen Şener, ''Ben hiçbir zaman kişisel algılamadım bunu. Karşı tarafla ilgisi var. Evliliğin getirdiği sorumlulukları dört dörtlüktüm. Her zaman İbrahim’in ve çocuklarımın yanındaydım. Bu beni ilgilendirir. Hayatta başımıza gelen hiçbir şeyin bizimle alakası yok.'' dedi.

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Demet Şener'den olay sözler: Karşı taraf çok güzel oynadı

''KARŞI TARAF ÇOK GÜZEL OYNADI'': İlk zamanlarda hiç anlamadığını belirten Şener, ''Tabi ki fokur fokur konuşuluyordu. Yakın çevremiz evdeki yaşamı bildikleri için en yakınlarım da konduramadı. Tavırları değişmiyorsa ben nasıl hissedebilirim! Karşı taraf çok güzel oynadı. Hiç anlamadım! Ben aşk kadınıyım böyle hissetmesem bir dakika durmazdım. Boşanma ile ilgili evraklar geldiği an ‘ailem yıkılacak’ dedim. Ama çocuklarım için ‘kalmam gerekiyor’ demedim. Çocuklarıma boşanma sürecinde ‘babanız beni aldatıyor’ demedim tabi ki… Bir sene yumuşak bir geçiş yaptım. Ama bir sene sonunda her türlü gerçeği onların anlayabileceği dilde anlattım. Her ailenin dinamiği farklı. Ben çocuklarıma 1 yaşından beri hiç yalan söylemedim.'' ifadelerini kullandı.

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