Demet Şener ihaneti ifşa etti 'zina yaptılar elimde delil var'

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay hakkında çok ağır ithamlarda bulundu. Eski eşini zina yapmakla suçlayan Şener, "Zina ile ilgili elimde her türlü delil var" dedi.

Demet Şener ihaneti ifşa etti 'zina yaptılar elimde delil var'

Demet Şener geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir davete katılacağını söyleyen Şener, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerle oldukça hararetli geçen sohbet sırasında Şener, resmen ateş püskürdü. Şener eski eşi İbrahim Kutluay’a ağır göndermelerde bulundu.

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Demet Şener ihaneti ifşa etti 'zina yaptılar elimde delil var'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yeni duruşmanın yargıtay kararından sonra olacağını belirten eski manken, “Biz kararı beğenmedik çünkü kararda zinayı kabul etmediler. Ben de çocuklarımın ve kendi hakkım için hukuki her türlü hakkımı arayacağımı söyledim.

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Demet Şener ihaneti ifşa etti 'zina yaptılar elimde delil var'

Zina ile ilgili elimde her türlü delil var. Zaten istinaftan da yargıtaydan da gerekli karar çıkacak, onun üstüne de başka bir şey konuşmaya gerek yok” dedi.

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Demet Şener ihaneti ifşa etti 'zina yaptılar elimde delil var'

"Son zamanlarda internette İbrahim Kutluay ile ilgili yeni görüntülerin çıkıyor olması, sizin özel dedektif tuttuğunuza dair haberlerin çıkmasına sebep oldu neler diyeceksiniz?" sorusuna ise Şener şöyle yanıt verdi:

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