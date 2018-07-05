Sosyal medyada yaptığı imla hataları nedeniyle sık sık gündem olan Demet Akalın bu kez albüm kapağındaki yazım yanlışı ile adından söz ettirdi.
Yeni single'ı için gün sayan Akalın'ın albüm kapağında '-de,-da' eki birleşik yazılınca, takipçisi ünlü şarkıcıyı 'Ya bari single kapağında -de'yi ayrı yazsaydın. Cidden diyecek bir şey bulamıyorum' diyerek uyardı.
'AY EVET BU YANLIŞ OLDU'
Demet Akalın takipçisine "Ay evet yanlış oldu bu" karşılığını verdi ve kısa bir süre sonra kapağın yeni halini paylaştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Demet bunu hep yapıyor! Takipçisi uyardı değiştirdi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
TÜRKİYE'nin ünlü mankenlerinden biri olan Demet Akalın ismini pop müzikte zirveye yazdıran isim oldu. Eşi Okan Kurt ile magazin dünyasının gözde ismi olan Demet Akalın Kurt'un Hira Kurt isminde bir kızı var. DemetDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER