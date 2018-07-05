Demet bunu hep yapıyor! Takipçisi uyardı değiştirdi

Sosyal medyada yaptığı imla hataları nedeniyle sık sık gündem olan Demet Akalın bu kez albüm kapağındaki yazım yanlışı ile adından söz ettirdi.

Yeni single'ı için gün sayan Akalın'ın albüm kapağında '-de,-da' eki birleşik yazılınca, takipçisi ünlü şarkıcıyı 'Ya bari single kapağında -de'yi ayrı yazsaydın. Cidden diyecek bir şey bulamıyorum' diyerek uyardı.

'AY EVET BU YANLIŞ OLDU'

Demet Akalın takipçisine "Ay evet yanlış oldu bu" karşılığını verdi ve kısa bir süre sonra kapağın yeni halini paylaştı.



