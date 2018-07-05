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Demet bunu hep yapıyor! Takipçisi uyardı değiştirdi

Demet bunu hep yapıyor! Takipçisi uyardı değiştirdi

Sosyal medyada yaptığı imla hatalarıyla takipçilerinin sık sık uyarılarına maruz kalan Demet Akalın'ın yeni çıkan single'ının kapağında da yazım yanlışı yapıldığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:29 - Güncelleme: 05-07-2018 11:29

Sosyal medyada yaptığı imla hataları nedeniyle sık sık gündem olan Demet Akalın bu kez albüm kapağındaki yazım yanlışı ile adından söz ettirdi.

Yeni single'ı için gün sayan Akalın'ın albüm kapağında '-de,-da' eki birleşik yazılınca, takipçisi ünlü şarkıcıyı 'Ya bari single kapağında -de'yi ayrı yazsaydın. Cidden diyecek bir şey bulamıyorum' diyerek uyardı.

'AY EVET BU YANLIŞ OLDU'
Demet Akalın takipçisine "Ay evet yanlış oldu bu" karşılığını verdi ve kısa bir süre sonra kapağın yeni halini paylaştı.

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KİMDİR ?
Demet Akalın
DEMET AKALIN KİMDİR?

TÜRKİYE'nin ünlü mankenlerinden biri olan Demet Akalın ismini pop müzikte zirveye yazdıran isim oldu. Eşi Okan Kurt ile magazin dünyasının gözde ismi olan Demet Akalın Kurt'un Hira Kurt isminde bir kızı var.  Demet

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