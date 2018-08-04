Demet Akalın'ın terliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Yaz sezonunda hem tatil yapıp hem de beachlerde sahne alan şarkıcı Demet Akalın önceki gün Bodrum’daki Sebastian Beach’te sahneye çıktı.

3 bin 800 liralık Dior marka terlikleriyle dikkat çeken Demet Akalın’ın keyfi yerindeydi. Sebastian Beach’i daha önce Demet Akalın’ın ezeli rakibi Hande Yener işletiyordu.

İŞTE DEMET AKALIN'IN TERLİKLERİ

