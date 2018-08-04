Demet Akalın'ın terliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Yaz sezonunda hem tatil yapıp hem de beachlerde sahne alan şarkıcı Demet Akalın önceki gün Bodrum’daki Sebastian Beach’te sahneye çıktı.
3 bin 800 liralık Dior marka terlikleriyle dikkat çeken Demet Akalın’ın keyfi yerindeydi. Sebastian Beach’i daha önce Demet Akalın’ın ezeli rakibi Hande Yener işletiyordu.
İŞTE DEMET AKALIN'IN TERLİKLERİ
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