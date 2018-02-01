Demet Akalın'ın sokak kıyafeti servet değerinde!

Popçu Demet Akalın, sık sık pahalı kıyafetleri ve takılarıyla gündeme geliyor. Hatırlanacağı üzere Akalın, geçtiğimiz ağustos ayında Amerika'dan 33 bin TL'lik Yves Saint Laurent marka çizme almıştı. Ardından çizmeleriyle çektirdiği bu fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü popçu yine geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez ve Rihanna’nın da giydiği 5 bin liralık çoraplarıyla gündeme gelmişti. Amerikalı yıldızların stilini yakından takip eden Akalın, Jennifer Lopez ve Rihanna’nın tercihi olan Gucci çoraplara 980 euro, yani yaklaşık 5 bin lira ödemişti.