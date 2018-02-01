Demet Akalın'ın sokak kıyafeti servet değerinde!

Demet Akalın'ın sokak kıyafeti servet değerinde!

Popçu Demet Akalın, sık sık pahalı kıyafetleri ve takılarıyla gündeme geliyor. Hatırlanacağı üzere Akalın, geçtiğimiz ağustos ayında Amerika'dan 33 bin TL'lik Yves Saint Laurent marka çizme almıştı. Ardından çizmeleriyle çektirdiği bu fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı.

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Demet Akalın'ın sokak kıyafeti servet değerinde!

Ünlü popçu yine geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez ve Rihanna’nın da giydiği 5 bin liralık çoraplarıyla gündeme gelmişti. Amerikalı yıldızların stilini yakından takip eden Akalın, Jennifer Lopez ve Rihanna’nın tercihi olan Gucci çoraplara 980 euro, yani yaklaşık 5 bin lira ödemişti.

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Demet Akalın'ın sokak kıyafeti servet değerinde!

Demet Akalın, önceki gün İstinyepark’ta görüntülendi. Markalar sokağında alışveriş yapan Demet Akalın yine servet değerindeki tarzı ile dikkat çekti. Giydiği kıyafetin ve aksesuarların toplam değeri 120 bin liraydı. İşte bazılarının fiyatı:

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Demet Akalın'ın sokak kıyafeti servet değerinde!

Saç bandı Gucci 1.500 TL

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