Demet Akalın'dan şaşırtan talep: Aman bu fotoğrafı vermeyin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile kızı Hira önceki gün bir oyuncak ve deniz eşyaları satan bir mağazadaydı. Kızına deniz yatağı ve oyuncak almaya geldiğini söyleyen Demet Akalın, içeride yaklaşık yarım saat durduktan sonra kızıyla mağazadan çıktı. Arabanın başına gelen Akalın, Hira'nın ön koltuğa binme istediğini geri çevirdi.

'AMAN BU FOTOĞRAFI VERMEYİN': Habertürk'ün haberine göre; kızının ısrarına rağmen ön tarafa bindirmeyen Akalın, Hira'yı bagaja bindirdi. Eşyalar ile kızını bagaja bindiren Akalın, "Aman arkadaşlar, bu fotoğrafı vermeyin. Sonra neler yazıyorlar, şimdi uğraşamam iki adım gideceğiz" dedi. Çocuklar ile uğraşmanın zor olduğunu belirten Akalın, "Bana çocuk yap diyorlar, ben daha biriyle uğraşamıyorum" ifadelerini kullandı.