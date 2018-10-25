Demet Akalın ile Okan Kurt konuştu! Beyaz TV'de 'Gizlice buluşuyorlar' iddiası

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında önceki gün gündeme gelen 'Demet Akalın ile Okan Kurt gizlice görüşüyorlar' iddiasının ardından Akalın ve Kurt'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İkili haberi kesin bir dille yalanlarken Bircan Bali bomba bir iddia daha ortaya attı.
Söylemezsem Olmaz programının 24 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde Bircan Bali, bir taksiyle giderken taksicinin kendisine Demet-Okan çiftiyle ilgili bomba bir gerçeği anlattığını söyledi.
DEMET AKALIN İLE OKAN KURT OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ: Bali, "Taksici bana geçtiğimiz cumartesi günü bir otelden Demet Akalın ve Okan Kurt'u aldığını, Okan Kurt'u Maslak'taki eve bıraktığını, ardında da Demet Akalın'ı Bursa'ya konser için götürdüğünü söyledi" dedi. Ece Erken ise Bali'nin açıklamaları karşısında şaşırmadığını, ünlü çiftin tekrar barışabileceklerini dile getirdi.
Bu iddianın ardından Demet Akalın ve Okan Kurt, ayrı ayrı açıklama yaptı. Okan Kurt, "Benim hayatımı etkiliyorsunuz" diyerek iddiaları yalanlarken Akalın, taksiciye dava açacağını söyledi. Ünlü popçu açıklamasına şu ifadelere yer verdi;
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