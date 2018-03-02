Demet Akalın bu şekilde her gün 1 kilo verdi işte şok yumurta diyeti

Demet Akalın'ın doğum sonra fazla kilolarını vermek için yaptığı yumurta diyeti son günlerde çok konuşuluyor. Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yumurta diyeti günde 1 kilo verdiren bir diyet. Ancak uzmanlar bu diyetin hiç sağlıklı bir diyet olmadığı görüşünde..

"Günde 1 kilo verilir mi?" diye şaşırmayın. Bu diyetle en hızlı zayıflayanlardan biri de Demet Akalın'dı. Akalın kızının doğumundan sonra aldığı 31 kiloyu en çabuk şekilde vermek için bu şok diyeti uyguladı, çok konuşuldu ve sosyal medya hesabından da paylaştı... Günde bir kilo veren Demet Akalın''ın listesi o kadar da zengin değil.



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Beslenme, hızlı kilo verme, diyet konularının sıkça konuşulduğu günümüzde en hızlı kilo verdiren yiyecekler arasında yumurta ilk sıralarda yer alır. Akalın'ın diyet listesi yumurtadan oluşuyor. Demet Akalın diyeti 3 öğünde yumurtadan oluşan tek tip yani protein ağırlıklı bir diyettir ve günde 1 kilo verdirir. Diyet programında yiyecek olarak yumurta, içecek olarak bitki çayı ve yürüyüş yer alıyor.



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Diyetisyenlerin Demet Akalın diyeti hakkında yorumları ise şu şekilde; “Demet hanımın diyeti tek tip beslenme olduğundan diğer vitaminlerde eksikliğe yol açıyor. Normal bir kişinin bu diyeti yaparak kilo vermesi zor fakat doğum kilolarını verdiren diyet yani doğumda alınan kilolar bu diyetle verilebilir. Bu diyette giden yağ değil ödemdir. Her gün bir kilo vermek ancak vücuttan su atarak olur. Bu tip diyetler kas dokunuzu kaybetmenize, deride buruşmaya, sarkmaya, çatlaklara, yanaklarda çökmeye neden olabilir. 3-4 günde fazla bu diyeti yapmak tehlikeli olur”

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