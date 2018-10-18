Demet Akalın: Berkay'ın ağzıyla burnu yer değiştirmiş

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan ve ünlü şarkıcı Berkay geçtiğimiz günlerde Emirgan’da bir mekanda kavga etmiş ve olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kavga sonrası burnu kırılan Berkay ameliyata alınmıştı.

Berkay’ı bir an olsun yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Demet Akalın, olay sonrası ilk kez teve2’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuştu.

'DEVLET BÜYÜKLERİNDEN BİRİ ARAYA GİRSİN, BARIŞTIRSIN'

Demet Akalın; "Berkay'ı her gün görüyorum. Ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın. Hapşırırken bile sızlıyor adamın burnu. Benim gönlüm her şey tatlıya bağlansın, devlet büyüklerinden biri çıksın araya girsin de barıştırsın onları. Ben üzülüyorum, iki tarafa da yazık günah" açıklamasını yaptı.

12,5 YIL HAPİS İSTENİYOR

Hakkında dava açılan ve 12,5 yıl hapsi istenen Arda Turan'a kulübü Başakşehir'den 2,5 milyon TL'lik para cezası kesilmişti.

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