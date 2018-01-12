Deliha canlı yayın bastı!

Sabah saatlerinde Digitürk 21. Kanalda yayın yapan Bein Gurme’nin makyaj odalarından birine ekibiyle birlikte adeta sızan Gupse Özay, ard arda yayınlanacak iki canlı yayının sunucularına görünmeden hazırlıklarını tamamladı.

"Zeliha" olarak, televizyon kanalının koridorlarında poz veren Gupse Özay, ardından Zeliha'nın filminde de yaptığı gibi elleriyle hazırladığı aşureler ile önce "İki Şekerli Bir Sade" programında canlı yayın sırasına girdi.

Yapım ekibinin günlerdir sır gibi sakladığı sürpriz konukla Sunucu Yiğit Alıcı, gazeteci Şirin Sever ve Şef Hümeyra Aydoğdu şaşkınlık dolu dakikalar yaşadılar! İşe girmek istediğini söyleyen Zeliha'yı da çok sevdiler ve kanal yönetimiyle konuşup başvuruda bulunması için onu uğurladılar.

"Zeliha" yaklaşık bir saat sonra da Sedef’li Lezzetler programında Sedef İybar ve konuğu Gonca Vuslateri’ni şaşkına çevirdi. “Zeliha” Sedef İybar’a “sizin aşureniz de çok meşhurmuş ama benimki de çok güzel” diyerek aşuresinden ikram etti. Sedef İybar, “Zeliha”yı her sabah gel diyerek uğurladı.