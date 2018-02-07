Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, bazı binaların yana doğru eğilmesine yol açtı. Kayıp 60 insanın hasarlı binalarda mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Güney Asya ülkesi Tayvan'ı sarsan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından korkunç tablo gün ağarınca ortaya çıktı. Dört can kaybının olduğu ülkeden Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, bazı eğik binalar göze çarpıyor. Kurtarma ekiplerinin bir binaya yıkılmaması içinçelik direkler dayadığı ve köpeklerle arama yaptığı görülüyor. Reuters, depremin merkez üssü turistik Hualien'de halihazırda 60 kişinin kayıp olduğunu bildiriyor. Kayıp kişilerin çoğunun hasarlı binalarda mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

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Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yaklaşık 100 bin evin bulunduğu Hualien'de yaklaşık 40 bin eve su verilemiyor. Yerel saatle gece yarısı gerçekleşen sarsıntı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki Çin'de de hissedilmişti. Tayvan'da 1999 yılında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem, iki binden fazla insanın ölümüne yol açmıştı. Yeryüzünün en büyük okyanusunu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Tayvan'ın üzerinden geçiyor. Pasifik Ateş Çemberi, dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat.

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Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İşte yaşanan deprem sonrası ortaya çıkan dehşet verici görüntüler;

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Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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