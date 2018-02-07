Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, bazı binaların yana doğru eğilmesine yol açtı. Kayıp 60 insanın hasarlı binalarda mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Güney Asya ülkesi Tayvan'ı sarsan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından korkunç tablo gün ağarınca ortaya çıktı. Dört can kaybının olduğu ülkeden Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, bazı eğik binalar göze çarpıyor. Kurtarma ekiplerinin bir binaya yıkılmaması içinçelik direkler dayadığı ve köpeklerle arama yaptığı görülüyor. Reuters, depremin merkez üssü turistik Hualien'de halihazırda 60 kişinin kayıp olduğunu bildiriyor. Kayıp kişilerin çoğunun hasarlı binalarda mahsur kaldığı tahmin ediliyor.