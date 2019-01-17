Dehşete düşüren manzara! Bayan kuaförü görünümlü mekanı bakın ne için kullanmışlar

İstanbul Arnavutköy'de 14 Ocak tarihinde sağlık ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuaför görünümlü bir adrese operasyon düzenledi. Fakat ekipler tabelasında Türkçe bayan kuaförü ve Arapça yazıların bulunduğu mekana girdiklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.
Dükkanın içerisinde tıbbi araç ve çok sayıda ilaç, ultrason makineleri, tedavide kullanılan yatak, çok sayıda Arapça yazılı kartvizit ile bin 25 lira bulundu. Muayene esnasında kullanılan medikal malzemeler ile ilaçlar sağlık ekiplerince muhafaza altına alındı.
Kaçak kürtaj merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen iş yeri mühürlenerek kapatılırken gözaltına alınan Suriyeliler de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar.
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