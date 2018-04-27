Dehşete düşüren an! Bataklıktan bu halde çıkarıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde Karakaya Baraj Gölü yanındaki koydan karşıya geçmeye çalışan Cumali Doğan, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Hareket edemeyen talihsiz adamın bağırdığını duyan mahalleliler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler boğulmak üzere olan Cumali Doğan'ı bataklıktan kurtardı. Boğazına kadar çamura saplanmış halde bulunan Doğan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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