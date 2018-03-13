Dehşet anları: Çantasını çaldığı genç kızı yerde sürükledi!

Şüpheli G.K.'nın evden hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu anlaşılırken büyük bir tehlike atlatan ve çantasına yeniden kavuşan talihsiz üniversite öğrencisi S.K. ise polis ekiplerine teşekkür etti. Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve ekibine telefonda teşekkür eden S.K. bir daha benzer olayların yaşanmamasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.