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Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu'nun babası kimdir?

Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu'nun babası kimdir?

Ünlü sunucu ve tescilli güzel Defne Samyeli'nin kızları güzellikleri ile dikkat çekiyorlar. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu 22 yaşında. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ise henüz 15 yaşında. Peki Defne Samyeli'nin eski eşi kimdir kızlarının babası Eren Talu ne iş yapıyordu?

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 02:53 - Güncelleme: 22-02-2018 02:53

Annesine bak kızını al sözünün gerçek hayattaki hali Defne Samyeli ve kızları. Mimar Eren Talu ile olan kısa evliliğinden Deren Talu ve Derin Talu ismini verdiği iki kızı olan Defne Samyeli, bir davette boy gösterdi. Kızı Deren Talu ile birlikte davete katılan Defne Samyeli süper minisi ile büyüledi. 45 yaşında olan Defne Samyeli 22 yaşındaki kızıyla yarışır durumda.

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI DEREN TALU : Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 1996'da Amerika'da dünyaya geldi. 22 yaşında olan Deren Talu'nun babası ünlü mimar Eren Talu. Mankenlik yapan Deren Talu, annesi Defne Samyeli'nin de en yakın arkadaşı.

DEFNE SAMYELİ'NİN KÜÇÜK KIZI DERİN TALU : Defne Samyeli büyük kızı Deren gibi küçük kızı Derin'i de ABD pasaportuna sahip olması için New York'ta doğurdu. 2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu modayla ilgileniyor.

DEFNE SAMYELİ'NİN ESKİ EŞİ EREN TALU : Defne Samyeli'nin iki kızının babası da eski eşi Eren Talu. Defne Samyeli ile Eren Talu'nun boşanma sebepleri ünlü mimarın işlerinin bozulmasıydı. Defne Samyeli sonrasında başka bir ilişkiye yelken açmış ve bununla da bir dönem çok konuşulmuştu.

Defne Samyeli kızı Deren ile minileri çekti! Küçük kızı Derin ise...Defne Samyeli kızı Deren ile minileri çekti! Küçük kızı Derin ise...Defne Samyeli kızı Deren ile minileri çekti! Küçük kızı Derin ise...Defne Samyeli kızı Deren ile minileri çekti! Küçük kızı Derin ise...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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KİMDİR ?
Defne Samyeli
DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli 1 Temmuz 1972 Kasımpaşa doğumlu. Defne Samyeli'nin babası amiral annesi ise turizm sektöründe çalışan bir isimdi. Defne Samyeli'nin Suhan adında bir erkek kardeşi var. 9 aylıkken konuşmaya başlayan , 2,5 yaşında okumayı

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