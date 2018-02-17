Defne Samyeli teklif beklediği diziyi açıkladı

Defne Samyeli, GQ Dergisi'nin Volkswagen Arena’da gerçekleşen ödül gecesinde şık elbisesiyle ilgi odağı olurken 45 yaşındaki güzel sunucu ve oyuncu, daha önce kadrosunda yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi hakkında konuştu. Şu sıralar Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı Star TV'deki İstanbullu Gelin dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren Defne Samyeli, "Burada konuk oyuncuyum. Ama 'Kurtlar Vadisi'den teklif bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu arada müziği bırakmam. Yakında albümüm çıkacak" şeklinde konuşan Defne Samyeli, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı yani Necati Şaşmaz'dan teklif beklediğini açıkça ifade etti. Hatırlanacağı gibi Defne Samyeli, daha önce de Kutlar Vadisi'nde bir dönem rol almıştı.

