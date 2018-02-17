Defne Samyeli teklif beklediği diziyi açıkladı

Defne Samyeli, GQ Dergisi'nin Volkswagen Arena’da gerçekleşen ödül gecesinde şık elbisesiyle ilgi odağı olurken 45 yaşındaki güzel sunucu ve oyuncu, daha önce kadrosunda yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi hakkında konuştu. Şu sıralar Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı Star TV'deki İstanbullu Gelin dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren Defne Samyeli, "Burada konuk oyuncuyum. Ama 'Kurtlar Vadisi'den teklif bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"Bu arada müziği bırakmam. Yakında albümüm çıkacak" şeklinde konuşan Defne Samyeli, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı yani Necati Şaşmaz'dan teklif beklediğini açıkça ifade etti. Hatırlanacağı gibi Defne Samyeli, daha önce de Kutlar Vadisi'nde bir dönem rol almıştı.
Güzelliğiyle ve fiziğiyle ekranların vazgeçilmezi haline gelen Defne Samyeli'nin bu teklifine nasıl bir yanıt verileceği merak konusu oldu.
Uzun süredir Ajda Pekkan'dan ders alan Defne Samyeli, Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında sahne alıyor. Defne Samyeli, 1994 yılında 'Tek Başına' isimli bir albüm çıkarmış daha sonra kariyerine farklı alanlarda devam etmiş uzun süre haber sunuculuğu yapmıştı.
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