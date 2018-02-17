Defne Samyeli teklif beklediği diziyi açıkladı

Star TV'deki İstanbullu Gelin dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren Defne Samyeli, "Burada konuk oyuncuyum. Ama 'Kurtlar Vadisi'den teklif bekliyorum" dedi.

Defne Samyeli teklif beklediği diziyi açıkladı

Defne Samyeli, GQ Dergisi'nin Volkswagen Arena’da gerçekleşen ödül gecesinde şık elbisesiyle ilgi odağı olurken 45 yaşındaki güzel sunucu ve oyuncu, daha önce kadrosunda yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi hakkında konuştu. Şu sıralar Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı Star TV'deki İstanbullu Gelin dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren Defne Samyeli, "Burada konuk oyuncuyum. Ama 'Kurtlar Vadisi'den teklif bekliyorum" ifadelerini kullandı.

18
Defne Samyeli teklif beklediği diziyi açıkladı

"Bu arada müziği bırakmam. Yakında albümüm çıkacak" şeklinde konuşan Defne Samyeli, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı yani Necati Şaşmaz'dan teklif beklediğini açıkça ifade etti. Hatırlanacağı gibi Defne Samyeli, daha önce de Kutlar Vadisi'nde bir dönem rol almıştı.

28
Defne Samyeli teklif beklediği diziyi açıkladı

Güzelliğiyle ve fiziğiyle ekranların vazgeçilmezi haline gelen Defne Samyeli'nin bu teklifine nasıl bir yanıt verileceği merak konusu oldu.

38
Defne Samyeli teklif beklediği diziyi açıkladı

Uzun süredir Ajda Pekkan'dan ders alan Defne Samyeli, Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında sahne alıyor. Defne Samyeli, 1994 yılında 'Tek Başına' isimli bir albüm çıkarmış daha sonra kariyerine farklı alanlarda devam etmiş uzun süre haber sunuculuğu yapmıştı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat