Defineci vatandaşların hayalleri suya düştü! Son 10 yılda...

Türkiye toprağın eşelendiği her yerden tarihi eser çıkan bir ülke. Dolayısıyla ülkede her yıl binlerce kaçak kazı yapılıyor. Ancak define arayan vatandaşların zengin olma hayalleri bir başka bahara kalmış gibi. Çünkü son 10 yılda yapılan difene kazılarında hiçbir şey bulunamadı.

Defineci vatandaşların hayalleri suya düştü! Son 10 yılda...

Bu kazılarda defineciler tarafından bulunan binlerce eser ya yurtdışına kaçırılıyor ya tahrip ediliyor ya da ülke içinde satılıyor. İnsanlık mirası sayılan tarihi eserler, kaçakçılar tarafından tahrip ediliyor. Kaçak kazı yapan defineciler dışında Türkiye'de bu kazıları izinle yapanlar da var..

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Defineci vatandaşların hayalleri suya düştü! Son 10 yılda...

Habertürk'ün aktardığına göre, son 10 yılda "Rüyamda gördüm", "Dedelerimiz 'Burada Türkiye'ye 10 yıl yetecek altın var' derdi", "Kralın hazinesi buradaymış", "Ermeniler, Rumlar altınlarını buraya gömmüş" gibi taleplerle yüzlerce kişi define aramak için ilgili kurumlara başvurdu. Kriterlere uyan 1097 kazıya izin verildi. Ancak altın dolu küplerle zengin olma hayali kuran definecilerin hayalleri suya düştü. Son 10 yılda izin verilerek yapılan define kazılarında hiçbir şey bulunmadı..

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Defineci vatandaşların hayalleri suya düştü! Son 10 yılda...

SOSYAL MEDYADA SEKTÖR: Yüzlerce define avcısının zengin olma hayali ise kaçak kazılar ve dolandırıcılar nedeniyle karakolda son buldu. Özellikle sit alanlarını kaçak kazılarla köstebek yuvasına çeviren defineciler, sosyal medyada adeta bir sektör oluşturdu. Facebook'ta açılan ve yüz binlerce üyesi olan sayfalarda define aramak için gerekli malzemeler satılıyor, ücretli danışmanlık yapılıyor. Hatta bazı dolandırıcılar para karşılığı cinlerle define araması yaptıklarını söylüyor.

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Defineci vatandaşların hayalleri suya düştü! Son 10 yılda...

Define aramak isteyenlerin, arama yapacakları bölgenin bağlı olduğu mülki amire Define Arama Yönetmeliği'nde yer alan belgelerle birlikte bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.. Define 100 metrekarelik bir alanda aranabiliyor. Eğer arazi sahipliyse arazi sahibinden noter onaylı izin alınması şartı bulunuyor..

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