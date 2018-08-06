Defalarca ihanete uğradı! Kibariye sonunda fena patladı

Kibariye, Kırşehir’de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahneye çıktı. Festivale boşanacağı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık’la gelen sanatçı, “Ben şerefli bir kadınım” diye isyan etti.

Defalarca ihanete uğradı! Kibariye sonunda fena patladı

KİBARİYE, önceki akşam Kırşehir’de konser verdi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cacabey Meydanı’nda sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konsere boşanacağı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık ile geldi. Eşinin sahneye kadar eşlik ettiği Kibariye, konserine başlamadan önce izleyiciyle sohbet etti. Hayranlarıyla dertleşen şarkıcı, Küçükbalçık’la boşanacağı iddialarının asılsız olduğu açıkladı.

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Defalarca ihanete uğradı! Kibariye sonunda fena patladı

ANNEM YUVAMIN DAĞILMASINI İSTEMEZ: Kibariye, annesi Makbule Tokmak’ın kendisinin boşanmasını istediği haberlerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Son zamanlarda benim için annem için yazılanlardan çok rahatsız oldum. Ben boşanmıyorum. Annem benim yuvamın dağılmasını istemez çok üzülür. Benim boyumca kızım var. Uzun süren bir evliliğim ve 50 senedir sahnedeyim. Annem beni ve yedi kardeşimi çok güzel yetiştirdi. Ben şerefli, namuslu bir kadınım. Benim hakkımda çıkan haberlerin hepsi yalan. Benden duymadan hiçbir şeye inanmayın.”

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Defalarca ihanete uğradı! Kibariye sonunda fena patladı

Sanatçı Kibariye'nin, ihanet haberleriyle gündeme gelen eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanacağı iddia edilmişti. Kibariye bu iddiayı 'Kofti bir durum yok, yuvamı yıkmam' diyerek yalanlamıştı.

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Defalarca ihanete uğradı! Kibariye sonunda fena patladı

Ali Küçükbalçık Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş eğlenirken objektiflere böyle yansımıştı.

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