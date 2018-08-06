Defalarca ihanete uğradı! Kibariye sonunda fena patladı

KİBARİYE, önceki akşam Kırşehir’de konser verdi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cacabey Meydanı’nda sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konsere boşanacağı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık ile geldi. Eşinin sahneye kadar eşlik ettiği Kibariye, konserine başlamadan önce izleyiciyle sohbet etti. Hayranlarıyla dertleşen şarkıcı, Küçükbalçık’la boşanacağı iddialarının asılsız olduğu açıkladı.
ANNEM YUVAMIN DAĞILMASINI İSTEMEZ: Kibariye, annesi Makbule Tokmak’ın kendisinin boşanmasını istediği haberlerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Son zamanlarda benim için annem için yazılanlardan çok rahatsız oldum. Ben boşanmıyorum. Annem benim yuvamın dağılmasını istemez çok üzülür. Benim boyumca kızım var. Uzun süren bir evliliğim ve 50 senedir sahnedeyim. Annem beni ve yedi kardeşimi çok güzel yetiştirdi. Ben şerefli, namuslu bir kadınım. Benim hakkımda çıkan haberlerin hepsi yalan. Benden duymadan hiçbir şeye inanmayın.”
Sanatçı Kibariye'nin, ihanet haberleriyle gündeme gelen eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanacağı iddia edilmişti. Kibariye bu iddiayı 'Kofti bir durum yok, yuvamı yıkmam' diyerek yalanlamıştı.
Ali Küçükbalçık Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş eğlenirken objektiflere böyle yansımıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER