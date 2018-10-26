Dedesi eve girip kamerayla kaydetmişti o dava sonuçlandı

Merzifon ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan 5 yıllık evli Özgür B. (35) ile ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Alev B.'nin (33) çocukları K.B.B.'ye (3), geçen yıl Ekim ayından itibaren Fadime Y. (54) evde bakıcılık yapmaya başladı. Hafta sonu evinde temizlik yapan Alev B., çocuğunun mama sandalyesi altında bir tutam saç buldu.

Çocuğunun saçının çekilip koparıldığından şüphelenen Alev B. ertesi gün bakıcıya saç tellerini sordu, ancak 2 çocuk annesi Fadime Y. kaçamak cevaplar verdi. Bunun üzerine Alev B., ertesi gün eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kaydı dinlediğinde çocuğunun ağlama seslerini duyan anne şüphelerini babası Çelebi ve annesi Nurhayat Ekim'e anlattı. Alev B., sabah işe gittikten sonra anne ve babasına anahtarı vererek dış kapıdan evi dinlemelerini, çocuğun ağlaması halinde de içeri girmelerini söyledi.

Fadime Y. nöbetçi mahkemedeki ilk ifadesinde, "K.B.B.'nin 6 aydır bakıcılığını yapıyorum. Daha önce çocuğa yüksek sesle hitap etmiştim, ancak herhangi bir şekilde kendisini darp etmedim. Bugün ise terlik ile eline vuruyordum. Çocuğa öylesine vurmuştum. Annesi işe giderken çocuk arkasından ağladı. Ben de terlik ile eline vurdum. 'Böyle yapma, sen böyle yapınca ben de üzülüyorum' dedim. Sonra çocuğun dedesi geldi" dedi.