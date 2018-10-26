Dedesi eve girip kamerayla kaydetmişti o dava sonuçlandı

AMASYA'da 3 yaşındaki K.B.B'ye bakıcılık yaparken şiddet uygulayan ancak çocuğun dedesi tarafından suçüstü görüntülenen Fadime Y. yargılandığı mahkemece 'eziyet' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dedesi eve girip kamerayla kaydetmişti o dava sonuçlandı

Merzifon ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan 5 yıllık evli Özgür B. (35) ile ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Alev B.'nin (33) çocukları K.B.B.'ye (3), geçen yıl Ekim ayından itibaren Fadime Y. (54) evde bakıcılık yapmaya başladı. Hafta sonu evinde temizlik yapan Alev B., çocuğunun mama sandalyesi altında bir tutam saç buldu.

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Dedesi eve girip kamerayla kaydetmişti o dava sonuçlandı

Çocuğunun saçının çekilip koparıldığından şüphelenen Alev B. ertesi gün bakıcıya saç tellerini sordu, ancak 2 çocuk annesi Fadime Y. kaçamak cevaplar verdi. Bunun üzerine Alev B., ertesi gün eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kaydı dinlediğinde çocuğunun ağlama seslerini duyan anne şüphelerini babası Çelebi ve annesi Nurhayat Ekim'e anlattı. Alev B., sabah işe gittikten sonra anne ve babasına anahtarı vererek dış kapıdan evi dinlemelerini, çocuğun ağlaması halinde de içeri girmelerini söyledi.

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Dedesi eve girip kamerayla kaydetmişti o dava sonuçlandı

BÜYÜKBABA ÇOCUĞA ATILAN DAYAĞI KAMERAYLA KAYDETTİ
Kapıda evi dinlemeye başlayan Çelebi Ekim, gelen seslerden bakıcının torununa şiddet uygulandığını anlayınca, cep telefonunun kamerasını açarak içeri girdi. Bakıcı Fadime Y.'yi torununu terlikle döverken yakalayan Çelebi Ekim, o anları kayda aldı, ardından da kızı ve damadına haber verdi. Aile kamera görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Fadime Y. Merzifon Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Amasya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Dedesi eve girip kamerayla kaydetmişti o dava sonuçlandı

Fadime Y. nöbetçi mahkemedeki ilk ifadesinde, "K.B.B.'nin 6 aydır bakıcılığını yapıyorum. Daha önce çocuğa yüksek sesle hitap etmiştim, ancak herhangi bir şekilde kendisini darp etmedim. Bugün ise terlik ile eline vuruyordum. Çocuğa öylesine vurmuştum. Annesi işe giderken çocuk arkasından ağladı. Ben de terlik ile eline vurdum. 'Böyle yapma, sen böyle yapınca ben de üzülüyorum' dedim. Sonra çocuğun dedesi geldi" dedi.

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