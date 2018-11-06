Dayısı babası çıktı ATV'de Esra Erol iki kardeşe tecavüzle dondu kaldı

Annesi Ayşe Çerşil kızı Burcu Çerşil'i hiç sevmiyor ve bunu da sürekli yüzüne vuruyor. İlk kez onu 14 yaşında kapıya atıyor. O yaşta Burcu çocuk esirgeme kurumuna sığınmak durumunda kalıyor. Aklında ise hep 'annem beni neden sevmiyor' sorusu oluyor. Zira annesi diğer 3 kardeşini çok seviyor ve ilgili bir anne olarak görülüyor. Sadece Burcu'ya karşı bir nefret duyuyor. Burcu Esra Erol'da korkunç gerçeği öğrenme sürecini şöyle anlattı: