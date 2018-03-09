Dayağı abartınca ifşa oldu! Sevgilisiyle anlaşıp kendini soydurdu...

İSTANBUL Sancaktepe'de kadın kasiyerin hem darp edip hem gasp edildiği görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden biri ifadesinde kasiyer ile sevgili olduğunu söyleyerek soygunu beraber planladıklarını iddia etti. Bunun üzerine kasiyer de gözaltına alındı. Sevgililerin oyununu polisin dikkati ifşa etti... Güvenlik kamerası görüntülerinde soygunculardan Recep S.'nin parayı aldıktan sonra bile kasiyer Suna B.'ye vurmaya devam ettiği görüldü. Polis, Recep S.'ye görüntüleri göstererek neden vurmaya devam ettiğini sordu. Recep S. ifadesinde Suna B. ile sevgili olduğunu söyleyerek "Daha önceden planlamıştık. Kasada paranın olduğunu arayıp söyledi. Biz de markete girdik." dedi.

Sancaktepe'de Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda kadın kasiyer dövülüp kasadaki paralar alınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak kullanılan otomobili buldu. Ardından zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.