Video çekmeye başladığı günden bu yana kilolarıyla sık sık gündeme gelen ve eleştirilere maruz kalan YouTuber Danla Bilic, mide küçültme ameliyatı oldu.

"AMELİYAT OLMA RADDESİNE GETİRİLDİM" Instagram hesabının hikaye bölümünden ameliyatla ilgili açıklama yapan Bilic şunları söyledi: "Hemen konuya girmem gerekirse, okuduğunuz şey doğru ve geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Çünkü her ne kadar yansıtmasam da içten içe bu raddeye geldiğimin daha doğrusu getirildiğimin farkına vardım. Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek veküçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim. Saklı tutmak istememin tek amacı budur.

"SÜREKLİ BİR YERLERİMİ SAKLAMAKTAN BUNALDIM" Malesef ki zor bir dönem geçirdiğim bu hastane günlerinde yine hastane çalışanlarından birkaç düşüncesiz kişinin magazin sayfalarına yazması ile gizli kalamadı. Her hali ile çok mutlu bir kız iken dışarıda insanların fotoğraflarımı çekip olay yaratmalarından, sürekli bir yerlerimi saklamaktan çok bunaldığımı fark ettim. Duygusal olduğuma bakmayın eminim çok daha güzel günler beni bekliyor. Bu zor günlerde eleştirmek yerine yanımda olmanızı istiyorum. Canım doktoruma da sabrı için çok teşekkür ediyor ve gelen 847487 mesaj yüzünden özür diliyorum.'