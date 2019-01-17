Danimarka'da el sıkmayana vatandaşlık yok

Kopenhag hükümeti 1 Ağustos 2018'de yüzü kapayan tesettür giyimini yasaklamış ve İslam dünyasının tepkisini çekmişti.

Danimarka'da el sıkmayana vatandaşlık yok

Danimarka'da 1 Ocak'ta yürülüğe giren yeni kanun sonrası vatandaşlık hakkı kazanan kişiler yapılan törenlerde devlet görevlileriyle artık tokalaşmak zorunda. Tartışmalı yeni yönetmelik karşı cinsle el sıkışmak istemeyen Müslüman vatandaşları hedef aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

17
Danimarka'da el sıkmayana vatandaşlık yok

Kopenhag hükümeti 1 Ağustos 2018'de yüzü kapayan tesettür giyimini yasaklamış ve İslam dünyasının tepkisini çekmişti.

27
Danimarka'da el sıkmayana vatandaşlık yok

Yaz mevsimi boyunca meclisin gündeminde olan ve aralık ayında son şekli verilen yeni yasaya ilk tepki ülkenin batısında yer alan Aabenraa şehri Belediye Başkanı Thomas Andresen'den geldi. Andresen yönetmeliğin kendi hayat tarzına aykırı olduğunu belirterek "Yasa insanları vücut temasına zorluyor. Benim görüşlerime uygun değil." dedi. Tepkili belediye başkanı yeni yasadan olumsuz şekilde etkilenmemesi için, her iki cinsten devlet yetkililerinin vatandaşlık töreninde bulunması gerektiğini söyledi

37
Danimarka'da el sıkmayana vatandaşlık yok

Bazı milletvekilleriyse uygulamanın Danimarka kültürünün bir gereği olduğunu belirterek yeni yasayı savundu. Sağ kanattan bir milletvekili olan Martin Henriksen "Eğer bir şeyi kutladığınız zaman el sıkışmanın gelenek olduğu bir ülke olan Danimarka'ya gelip bunu yapmıyorsanız, bu saygısızlıktır." diye konuştu. Göçmenlerden sorumlu Halk Partisi sözcüsü ise "Bu kadar basit ve sade bir şeyi yapmıyorsanız, Danimarka vatandaşı olmanızın bir anlamı yok" diyerek yeni yasaya destek verdi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro