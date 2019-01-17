Danimarka'da el sıkmayana vatandaşlık yok

Yaz mevsimi boyunca meclisin gündeminde olan ve aralık ayında son şekli verilen yeni yasaya ilk tepki ülkenin batısında yer alan Aabenraa şehri Belediye Başkanı Thomas Andresen'den geldi. Andresen yönetmeliğin kendi hayat tarzına aykırı olduğunu belirterek "Yasa insanları vücut temasına zorluyor. Benim görüşlerime uygun değil." dedi. Tepkili belediye başkanı yeni yasadan olumsuz şekilde etkilenmemesi için, her iki cinsten devlet yetkililerinin vatandaşlık töreninde bulunması gerektiğini söyledi

Bazı milletvekilleriyse uygulamanın Danimarka kültürünün bir gereği olduğunu belirterek yeni yasayı savundu. Sağ kanattan bir milletvekili olan Martin Henriksen "Eğer bir şeyi kutladığınız zaman el sıkışmanın gelenek olduğu bir ülke olan Danimarka'ya gelip bunu yapmıyorsanız, bu saygısızlıktır." diye konuştu. Göçmenlerden sorumlu Halk Partisi sözcüsü ise "Bu kadar basit ve sade bir şeyi yapmıyorsanız, Danimarka vatandaşı olmanızın bir anlamı yok" diyerek yeni yasaya destek verdi.



