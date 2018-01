Damga vurdular! Sosyal medyayı sallayan öpüşme

75. Altın Küre Ödül Töreni sonrası gerçekleşen after partiye, dünyaca model Heidi Klum ile genç meslektaşı Emily Ratajkowski damgasını vurdu. Los Angeles The Beverly Hilton Oteli'nde düzenlenen 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde, cinsel tacizleri protesto etmek amacıyla, üç kişi hariç, herkes siyahlar içindeydi. Hollywood yıldızlarının bir olup bu harekete destek vermesi dikkati çekti. 44 yaşındaki Alman model Heidi Klum ile 26 yaşındaki ABD'li güzel Emily Ratajkowski’nin öpüşme videosu ise after partinin olayı oldu.