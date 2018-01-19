'Dalton Kardeşler' vatandaşı böyle çarpmış!

İSTANBUL'daki otogar ve hastanelerde yankesicilik yaptıkları iddia edilen 6'sı kardeş 7 kişilik çete çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli kardeşlerden örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Şakir Keleş mahkeme ifadesinde, “Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez” dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan ve dün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen 6'sı kardeş 7 kişilik hırsızlık çetesi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Otogar ve hastanede zengin ve yaşlı olan vatandaşları hedef alarak yankesicilik yaptıkları belirtilen ve Dalton kardeşler olarak adlandırılan şüpheliler, hakimlikte örgüt suçlamasını reddetti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadesi alınan şüpheli Ali Keleş; Şakir Keleş, Urfan Keleş, Veysel Keleş, Zeki Keleş ve Yıldırım Keleş’in öz kardeşleri olduğunu hep birlikte Darıca’da Keleş Tütün Büfesi adlı işyerini işlettiklerini, olay tarihinde otogarda bulunmadığını, hatta otogara hiç gitmediğini söyledi.

Şüpheli Urfan Keleş’in damadı olduğunu kaydeden şüpheli Bülent Andağ, Keleş kardeşler ile aralarında husumet olduğunu söyledi. Keleş ailesi ile görüşme yapmadığını ifade eden Bülent Andağ, “Olay tarihinde Kumkapı’da bir otelde kaldım. Olay görüntülerindeki şahıs benim. Ancak hırsızlık yapmadım. Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanıyorum. Diğer şahıslara karşı koruma kararım vardır. Onlarla irtibata geçmem imkansızdır. Aramalarına dahi cevap vermem. Uzaktan yakından olayla ilgim yoktur” dedi.