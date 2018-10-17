Daha mutlu hissetmenizi sağlayacak 10 yiyecek

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin yediğiniz birçok besinin içerisinde yer alıyor ve kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlıyor. Ruh halinize iyi gelen bu besinleri sofralarınızdan eksik etmeyin.

Daha mutlu hissetmenizi sağlayacak 10 yiyecek

Bazı yiyeceklerin mutluluk üzerinde olumlu etkisi olduğunu biliyor musunuz? Depresif zamanlarda imdadınıza yetişen ve size pozitif etkisi olan yiyecekleri öğrenirseniz kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda bu yiyeceklerden tüketebilirsiniz.

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Daha mutlu hissetmenizi sağlayacak 10 yiyecek

Çilek
Vücudun serotonin salgılamasını sağlayan çilek en mutlu eden besinlerin başında geliyor. Kırmızı rengi ve hafif ekşi tadı ile tatlıların da vazgeçilmezlerinden.

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Daha mutlu hissetmenizi sağlayacak 10 yiyecek

Çikolata
Mutlu eden yiyecekler deyince ilk akla gelenlerden biri olan çikolata, içerdiği fenetilamin adlı madde ile sinir sistemini aktive ediyor ve mutluluk hissini artırıyor. Serotonin hormonunu da düzenleyen çikolatanın bitter olarak tüketilmesi daha sağlıklı.

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Daha mutlu hissetmenizi sağlayacak 10 yiyecek

Somon
Omega 3 deposu olan somon sofranızdan eksik etmemeniz gereken yiyeceklerden biri. Vücudun önemli besin ihtiyaçlarını karşılayan somon aynı zamanda pozitif bir ruh hali isteyenler için de en ideal besinler arasında. Omega 3 zengini somon tahıllı salatalarla birlikte tüketildiğinde pozitif etkisini iki katına çıkıyor.

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