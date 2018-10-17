Daha mutlu hissetmenizi sağlayacak 10 yiyecek

Çikolata

Mutlu eden yiyecekler deyince ilk akla gelenlerden biri olan çikolata, içerdiği fenetilamin adlı madde ile sinir sistemini aktive ediyor ve mutluluk hissini artırıyor. Serotonin hormonunu da düzenleyen çikolatanın bitter olarak tüketilmesi daha sağlıklı.