Daha mutlu hissetmenizi sağlayacak 10 yiyecek

Bazı yiyeceklerin mutluluk üzerinde olumlu etkisi olduğunu biliyor musunuz? Depresif zamanlarda imdadınıza yetişen ve size pozitif etkisi olan yiyecekleri öğrenirseniz kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda bu yiyeceklerden tüketebilirsiniz.
Çilek
Vücudun serotonin salgılamasını sağlayan çilek en mutlu eden besinlerin başında geliyor. Kırmızı rengi ve hafif ekşi tadı ile tatlıların da vazgeçilmezlerinden.
Çikolata
Mutlu eden yiyecekler deyince ilk akla gelenlerden biri olan çikolata, içerdiği fenetilamin adlı madde ile sinir sistemini aktive ediyor ve mutluluk hissini artırıyor. Serotonin hormonunu da düzenleyen çikolatanın bitter olarak tüketilmesi daha sağlıklı.
Somon
Omega 3 deposu olan somon sofranızdan eksik etmemeniz gereken yiyeceklerden biri. Vücudun önemli besin ihtiyaçlarını karşılayan somon aynı zamanda pozitif bir ruh hali isteyenler için de en ideal besinler arasında. Omega 3 zengini somon tahıllı salatalarla birlikte tüketildiğinde pozitif etkisini iki katına çıkıyor.
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