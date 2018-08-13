Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Yeni sezonda 1 ay içinde tam 8 dizi birden çöp olacak, yayından kaldırılacak! Bu sözler ve iddialar Posta gazetesi tv eleştirmeni Mesut Yar'a ait. Yeni sezon hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Yar, yeni sezon ekrana gelmeye hazırlanan ve yaz sonunda ekrana gelen dizilerin akibeti hakkında önemli yorumlar yaptı.

STAR TV'DE SEVİYELİ MAGAZİN: Star TV’de seviyeli bir magazin programına başlayacağını müjdeleyen Mesut Yar, farklı bir programla sabah kuşağında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi.

Televizyon ve dizi dünyasında merak edilen sorularını yanıtlayan Mesut Yar, televizyon dünyasında yeni sezonun daha ilk aylarında dizi kıyımı yaşanacağını düşünüyor.

8 DİZİNİN İPİ ÇEKİLECEK: Mesut Yar'ın en önemli ve dikkatleri üzerine çeken iddialı açıkalması ise şu sözler oldu; “Eylül’de başlayıp Ekim’de bitecek 8 dizi sayarım” . Fakat Yar, hangi 8 dizinin ekrana veda edeceğini açıklamadı.



