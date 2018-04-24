Dağ yönetmeninden Göktürk Üçlemesi Geliyor!

Dağ filmleri ve Börü dizisiyle adını duyuran Alper Çağlar, uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı yeni projesini duyurdu.

Dağ yönetmeninden Göktürk Üçlemesi Geliyor!

Dağ filmleri ve Börü dizisiyle adını duyuran Alper Çağlar, uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı yeni projesini duyurdu. Türk mitolojisinden hareketle yola çıkılan Göktürk üçlemesi yolda. Her üç filminde vizyon tarihi, duyuru ile birlikte paylaşıldı.

17
Dağ yönetmeninden Göktürk Üçlemesi Geliyor!

Sinema dünyasında, mitolojiden esinlenilerek hazırlanan pek çok fantastik film serisi bulunuyor. Matrix’ten tutun Avengers’a, Yüzüklerin Efendisi’nden tutun Game of Thrones dizisine kadar bu etkiyi görmek mümkün. Elbette beyaz perdede gördüğümüz karakterler, doğrudan mitolojik karakterlerin yansımaları değil, sadece birer uyarlamaları konumunda. Çoğu zaman bu karakterlerin esinlendiği mitolojiler antik Yunan ve Roma mitolojileri oluyor.

27
Dağ yönetmeninden Göktürk Üçlemesi Geliyor!

Kısaca anlatmak gerekirse iyiyle kötünün karşılaştığı bir senaryoyu doygun hale getirmek için antik hikayeler ve mitler büyük bir kaynak oluşturuyorlar. Ancak yeryüzünde en çok bilinen olmalarına rağmen mitolojilerin hepsi Yunan ya da Roma’dan ibaret değil. Her toplumun kökenine ilişkin fantastik hikayelerin ele alındığı mitler, olaylar ve tanrılar var. Tarihimizin en güçlü edebi kaynaklarından birisi olan Türk mitolojisi de öyle.

37
Dağ yönetmeninden Göktürk Üçlemesi Geliyor!

Son dönemde Dağ serisi ve Börü dizisi gibi yapımlarda adını sıkça duyduğumuz Alper Çağlar, hem senaristliğini hem de yapımcılığını üstlendiği yeni Göktürk üçlemesi projesini açıkladı. Üç filmlik bir seri olacak Göktürk yapımı, tarihteki ilk Türk imparatorluğu olan Göktürklere ve dönemin mitolojik hikayelerine dayanacak. Aynı zamanda bu filmlerin, modern mitoloji olarak adlandırılan Yüzüklerin Efendisi ve Avengers gibi serilerde farkı, gerçek tarihi olaylara dayanacak olmaları.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro