Dağ yönetmeninden Göktürk Üçlemesi Geliyor!

Kısaca anlatmak gerekirse iyiyle kötünün karşılaştığı bir senaryoyu doygun hale getirmek için antik hikayeler ve mitler büyük bir kaynak oluşturuyorlar. Ancak yeryüzünde en çok bilinen olmalarına rağmen mitolojilerin hepsi Yunan ya da Roma’dan ibaret değil. Her toplumun kökenine ilişkin fantastik hikayelerin ele alındığı mitler, olaylar ve tanrılar var. Tarihimizin en güçlü edebi kaynaklarından birisi olan Türk mitolojisi de öyle.