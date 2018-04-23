Dağ serisi ve Börü'nün yapımcısından Göktürk üçlemesi geliyor!

Dağ serisi ve Börü yapımcısı Alper Çağlar, tabir-i caiz ise uzun süredir neden kimse el atmıyor dediğimiz bir döneme gidiyor.

Yaptığı duyuru ile 3 filmlik bir projeye başladıklarını açıklayan Alper Çağlar, bu filmlerin adını da verdi. İlk Göktürk, Kırk Göktürk ve Son Göktürk filmleri ile yeni bir üçlemeye başlayan Çağlar, bu projenin 7 yıl süreceğini de sözlerine ekledi. Yapılan planlamaya göre İlk Göktürk filmi 2019, Kırk Göktürk filmi 2022 ve Son Göktürk filmi de 2025 yılında vizyona girecek. Tabi bu duyurular ile birlikte sarkmaların olabileceğini de, çünkü gerçekten güzel bir işe imza atmak istediğini de dile getirmiş.

Tabi adından da anlaşılabileceği gibi Türk tarihinin en önemli olaylarına ve hikayelerine yoğunlaşacak olan Alper Çağlar'ın hangi olayları ele alacağı ise şimdilik bilinmiyor. Fakat film isimlerine baktığımızda çoğu takipçinin tahminlerinde de aynı olaylar var. Bu filmlerin Göktürk'ün Kuruluşu, Kürşat ve 40 Çerisi, Kultuk Kağan ya da Urungu'nun hikayesine odaklanabileceği tahmin ediliyor.