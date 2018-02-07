Dağ ile tepeyi birleştirmişler! 4 kilometre uzunluğunda...

Dağ ile tepeyi birleştirmişler! 4 kilometre uzunluğunda...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan temizlediği, Afrin'inkuzeydoğusunda bulunan Dikmetaş Köyü'nde teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı. 4 kilometrelik hendeğin bir ucu TSK'nın teröristlerden temizlediği Burseya Dağı'na çıkıyor.

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Dağ ile tepeyi birleştirmişler! 4 kilometre uzunluğunda...

Bölgede bulunan AA muhabirinin edindiği bilgilerde, terör örgütü PYD/PKK'nın Dikmetaş Köyü'nün tek yolu ile muhaliflerin kontrolünde bulunan Yazıbağ Köyü arasında açtığı hendeğin 3 buçuk metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

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Dağ ile tepeyi birleştirmişler! 4 kilometre uzunluğunda...

Hendeğin, dün PYD/ PKK'dan temizlenen Sirgaya Tepesi'nden önceki hafta terör örgütünden temizlenen Burseya Dağı'na kadar uzandığı görüldü. Muhalifler, araçların geçişine imkan sağlamak için Dikmetaş'ın tek yolundaki hendeği iş makineleri yardımıyla toprakla doldurdu.
Muhalifler, köy yolunda mayın taraması yapıyor.

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Dağ ile tepeyi birleştirmişler! 4 kilometre uzunluğunda...

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

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