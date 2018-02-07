Dağ ile tepeyi birleştirmişler! 4 kilometre uzunluğunda...

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

