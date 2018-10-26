DAEŞ'in 29 Ekim planı elinde patladı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipler, şafak vakti DEŞA’a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: Operasyonda, 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü. Zanlıların evinde çok sayıda cep telefonu ve cihat kitapları ele geçirildi.