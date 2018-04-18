D vitamini eksikliği yorgunluğunuzun nedeni olabilir

D vitamini, insan sağlığı için büyük önem taşıyan bağışıklık sistemini güçlendiren ve bahar yorgunluğuna karşı bir kalkan olarak karşımıza çıkıyor. Kaslara güç veren D vitamini, eksikliğinde bahar yorgunluğunu da tetikliyor. Hava ve mevsim değişikliğinin insan biyoritmini olumsuz etkilediğini belirten Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli,“ Bahar mevsiminde havadaki elektrik yükü artar ve bu yük, havada bulunan pozitif ve negatif yüklü iyonlar aracılığıyla taşınır.

HALSİZLİK VE GÜÇSÜZLÜĞE NEDEN OLUR: Bu taşıma dengesi bozuklukları; iklim değişikliği dönemlerinde sıkça karşımıza çıkarak, insanlarda yorgunluk belirtilerine ve hatta ruhsal sıkıntılara yol açar. Kas ağrıları, omuz, sırt ve boyun ağrıları yine baharın gelişiyle artar, yorgunlukla birlikte; konsantrasyon bozukluğu, aşırı sinirlilik, hafıza zayıflaması ve uyku bozuklukları görülebilir. D vitamini eksikliği de bilindiği gibi yorgunluk, halsizlik ve kas güçsüzlüğüne neden olur. Bu nedenle bahar yorgunluğuna karşı kanda D vitamini düzeyi düşük çıkanlar bir an önce eksiğini tamamlamak için tedaviye başlamalıdır.” açıklamasında bulundu.