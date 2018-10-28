Cüneyt Çakır hakkındaki FETÖ davasında karar çıktı! Başka hangi hakemler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin “Darbeye teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" amacıyla kurulmuş olan “Fethullahçı Terör Örgütüne üye olmak”, “tehdit”, “şantaj” ve “toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak” suçlarından cezalandırılmaları istendi.