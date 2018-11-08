Cüneyt Çakır geceye damga vurdu! Ruslar deliye döndü

Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında CSKA Moskova evinde Roma'yı ağırladı. Karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalarken, Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı.