Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunda flaş gelişme!

Geçtiğimiz günler Silivri'deki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın'dan sevindirici haber geldi. Silivri Medical Park Hastanesi'nden edinilen bilgiye göre, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden usta sanatçı Cüneyt Arkın, tedavisi evinde sürdürülmek üzere taburcu oldu.
Arkın, kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi sonucu ortaya çıkan solunum güçlüğü nedeniyle 5 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
"KISA ZAMANDA BABAM DA ÇIKAR BİR AÇIKLAMA YAPAR": Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır ise sosyal medyada çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Kaan Cüreklibatır "İlk geldiğimizde korkmuştuk ama buraya geldiğimiz andan itibaren inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çkacağız. Kısa zamanda babam da çıkar bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.
"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ" : Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğluma bir şey olmaz" dedi.
Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini söyledi.
Arkın'ın pazar gününden beri tedavi altında olduğunu söyleyen Arkaz, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum 2 gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.
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