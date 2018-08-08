Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunda flaş gelişme!

"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ" : Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğluma bir şey olmaz" dedi.

Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini söyledi.