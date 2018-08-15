Cunda Adası'nda orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Cunda Adası'nın arka kısmından yükselen dumanlar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine intikal eden ekip, şiddetli rüzgâra rağmen söndürme çalışmalarına başladı. Edremit, Burhaniye, Havran ve Balıkesir'den bölgeye çok sayıda arazöz sevk ediliyor. Bunun dışında Edremit ve Balıkesir'den 2 yangın helikopteri bölgeye gönderildi. Söndürme çalışmaları devam ederken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Cunda'dan ihbar aldık. Helikopter kaldırdık. Yangına müdahale ediyoruz" dedi.