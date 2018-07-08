Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - Yeni başkanlıklar MİT'in adı değişti

9 Temmuz 2018 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MİT'ten Diyanet'e, Genelkurmay'dan başkanlık ofisine kadar bir çok kurum doğrudan bağlanıyor. İşte yeni sistem.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - Yeni başkanlıklar MİT'in adı değişti

TÜRKİYE 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından 9 Temmuz 2018 pazartesi günü 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile tanışıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedir yeni kurulların isimleri, başkanlık ofisleri ve başkanlık makamları hangileri oldu? Bir çok avantajı olan yeni sistem ile kabine yapısı ile bakanların profili de değişiyor. Artık bakan olmak için milletvekili olmak gerekmiyor. Sadece değişen bunlar değil. MİT'in adı dahil sistem baştan sona yenilendi. Alışkın olduğumuz o yapı artık yok. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu sistemde Erdoğan'a bağlı olacak kurumlar :

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - Yeni başkanlıklar MİT'in adı değişti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir? : Türkiye'nin yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Sistemin amacı hızlı ve bürokratik engellemeden arınmış bir yönetim oluşturmak. Bu amaçla da Cumhurbaşkanı tüm sistemin merkezinde yer alıyor ve en önemli kurumlar doğrudan ona bağlanıyor. Yeni sistemle birlikte daha önce duymadığımız ofis, başkanlık gibi tanımlamalar da hayatımıza giriyor.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - Yeni başkanlıklar MİT'in adı değişti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI ve ERDOĞAN'A BAĞLI KURUMLAR : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin merkezinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 2 ya da 3 tane yardımcı belirleyecek. Özel kalem ve İdari İşler Başkanlığı Erdoğan'ın en yakınındaki ikinci kademe olacak ve sistemin yürümesinde önemli noktada bulunacaklar. Bakanlar kurulu dışında cumhurbaşkanlığına bağlı 8 başkanlık ile 4 başkanlık ofisi olacak. Bunlara ilaveten bir de kurullar var.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - Yeni başkanlıklar MİT'in adı değişti

Cumhurbaşkanlığına başlı 8 başkanlık hangisi? : Yeni yönetim modelinde en önemli başkanlık makamları doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı olacak. Aralarında MİT ve Genelkurmay ile Diyanet'in de olduğu 8 başkanlık şunlar : Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT), Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

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