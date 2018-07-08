Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - Yeni başkanlıklar MİT'in adı değişti

TÜRKİYE 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından 9 Temmuz 2018 pazartesi günü 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile tanışıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedir yeni kurulların isimleri, başkanlık ofisleri ve başkanlık makamları hangileri oldu? Bir çok avantajı olan yeni sistem ile kabine yapısı ile bakanların profili de değişiyor. Artık bakan olmak için milletvekili olmak gerekmiyor. Sadece değişen bunlar değil. MİT'in adı dahil sistem baştan sona yenilendi. Alışkın olduğumuz o yapı artık yok. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu sistemde Erdoğan'a bağlı olacak kurumlar :