Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni bakanlar kimler oldu? İşte o liste

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yeni hükümet sisteminin yeni bakanlar kurulu üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan kabinesinde 24 Haziran'da yeniden milletvekili seçilen 4 isim yer aldı. Yeni Kabine'de iki de kadın bakan yer aldı. Bakanlar Kurulu ağırlıklı olarak dışardan isimlerden oluştu. Yeni Bakanlar yarın saat 15.00'de TBMM'de tören yapılacak. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Bakanlar Kurulu üyeleri...