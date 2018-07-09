Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yollarına güller döküldü

Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) Çankaya girişinde vatandaşlar tarafından güllerle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) Çankaya girişinde vatandaşlar tarafından güllerle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi konutundan çıkarak, yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. Twitter

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Erdoğan'ın geçiş yaptığı güzergahlarda havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak isteyen vatandaşlar, kaldırımları doldurdu. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, karanfiller ve güllerle Erdoğan'ı karşıladı, ellerindeki gülleri ve karanfilleri Erdoğan'ın makam otomobilinin üzerine serpti. Twitter

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"Başkan Recep Tayyip Erdoğan", "Durmak yok yola devam" sloganları atan vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, el sallayarak selamladı. TBMM etrafında toplanan vatandaşlardan Dudu Tom, Karabük'ten Ankara'ya gezmeye geldiklerini, meclisin önündeki kalabalığı fark edince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti: Twitter

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