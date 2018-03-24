Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına inemedi!

Birkaç kez denemesine rağmen Ordu-Giresun Havalımanına inemeyen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Samsun’a geri dönerek Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte helikoptere binerek Ordu’ya hareket etti.