Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Afrin eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki terör odaklarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili CHP'nin tutumunu eleştirdi. CHP'nin yaklaşımı ile PKK'nın yaklaşımının aynı olduğunu ifade eden Erdoğan, Afrin'de yürütülen operasyonda öldürülen terörist sayısının ise 935'e yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatikan'a giderken dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

CHP'nin ÖSO'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin yaklaşımı ne milli ne yerli. PKK'nın yaklaşımı ne ise CHP'nin de odur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

CHP KURULTAYI AÇIKLAMASI

CHP'nin devam eden kurultayıyla ilgili bir soruyu da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Kongreler siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda iki adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. CHP kongresi ile söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz."

"PAPA'NIN KUDÜS TAVRI MEMNUNİYET VERİCİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'in Kudüs tavrını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Vatikan'da Papa Francis'le görüşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerde Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar konularını ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

Vatikan ziyaretinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum."

İtalya ziyaretinde iş çevreleriyle de görüşeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılacak ikili adımları da görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya geleceğini ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşeğini söyledi.

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