Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye sert Afrin tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan bugün Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylayacak olan Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AVRUPA PARLAMENTOSU'NA AFRİN RESTİ: Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş vs. genişlemeden sorumlu bayan var. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Türkiye'ye AP'nin söyleyeceği hiçbir şey yoktur.

YEDİ DÖVELE MEYDAN OKUMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ :Afrin Harekatı'nın talimatını verdik, teröristlerin hesabı farklıydı ama onlar şunu bilmiyorlardı; "Hesapların üzerinde bir hesap var, o da Allah'ın hesabı". Ve ne oldu? Tüm kuzeydeki o terör koridorunu temizlemeye başladık. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525 oldu. Bu iş bitiyor bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'na verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan geri durmayacağının göstergesidir.

3525 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Kimler? Teröristler. Bunlar oradan Hatay, Gaziantep, Kilis, Mardin, buralara tacizde bulunuyordu. 100 civarında havan biz harekata başladığımız ana kadar atılmıştı. Hep sabrettik artık dedik, yeter. Afrin Harekatı'nın talimatını verdik.

  • Siyaset 15 Mart 2018 16:05
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