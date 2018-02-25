"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'mareşallik' ünvanı verilsin..."

Suriye sınırında yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili Meclis'e yurttaşlardan dilekçe yağıyor. Bazı dilekçiler, "Afrin'e gidip savaşmaları için kendilerine izin verilmesini" talep ederken, bazı dilekçelerde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Mareşal unvanı ve başkomutanlık üniforması" verilmesi isteniyor.

Bingöl Kığı'dan, "Afrin'de savaşmak istiyorum" başlığıyla Meclis Dilekçe Komisyonu'na yazan T.A., "Ben Afrin'e gitmek istiyorum. Ülkem için milletim için namusum için şerefim için toprağım için bana bu fırsatı vermenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'dan bana bu fırsatı vermesini ve milletim, toprağım için Afrin'e gitmek istiyorum" dedi.