Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir'de sohbet eden Tutku Yalçın, Erdoğan'ı Trabzon ziyaretinde de yalnız bırakmadı. Trabzon adaylarını açıklamak üzere sahnede konuşan Başkan Erdoğan, Tutku Yalçın'ı görünce sözünü yarıda kesip 'Tutku, burada ne işin var kız. Hey Allah senin iyiliğini versin. Bu Tutku bir alem' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir adaylarını açıklamasının ardından Manisa'daki fabrika açılışına gittiği sırada Halkapınar Spor Salonu'nda ilginç anlar yaşanmıştı.Tutku Yalçın isimli genç kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyerek başladığı konuşmasını polislerin 3600 ek göstergesine getirdi. Genç kızın söylediği her kelime Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti güldürdü.

İşte İzmir'de Erdoğan ile Tutku arasında geçen diyalog:Tutku Yalçın: Senin için ölürüm, 3 gündür buradayım. Senin için odanı hazırladık. Babamıza ölürüm ben, babam bir tane. Şimdi senin yanına nereye geleceğim biliyor musun? Manisa'da iki tane açılışın var ya, oraya geleceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yerde var.

Tutku Yalçın: Camide de gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık. Doktora hemşireye var da polis abilerime niye yok? Polis abiler seni koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen söyledikten sonra tamam ya.

Tutku Yalçın: 100 günlük programında yokmuş ama...

  • Güncel 12 Ocak 2019 11:07
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