Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de işgal gibi bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki törende gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı. Suriye'de güvenli bölge konusuyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Bize vatan toprakları yeter. Bizim Suriye'de işgali gibi bir derdimiz yok. Suriye'de insani amaçları bulunan tek ülke Türkiye'dir.'' dedi.

''Bize vatan toprakları yeter. Bizim Suriye'de işgali gibi bir derdimiz yok.'' diyen Erdoğan, ''Suriye'deki operasyonlarımızın amacı kendi sınırlarımızı güvence altına almanın yanı sıra oradaki insanların huzurunu sağlamaktır. Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter. Topraklarımıza en ufak parselizasyona müsaade etmeyiz. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir. Tüm ülkelerin ajandalarında başka projeler vardır.'' ifadelerini kullandı.

''TEKME ATMAK İÇİN BEKLEYEN ÇOK KESİM VAR'' Erdoğan, ''Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki. 15 Temmuz'da başımıza geldi devlete darbe girişimi. Demokrasiye inanmış bir ülke olarak tüm ekibimle dünyanın neredesinde olursa olsun nerede bir darbe girişimi varsa hepsinin karşısındayız. Sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır." şeklinde konuştu.