Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Ankara'da ağırladı

Mersin'de Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'dan etkilenen, 8'inci sınıf öğrencisi, down sendromlu Musa, aldığı eğitimlerle namaz kılmayı ve dua etmeyi öğrendi. Babasıyla birlikte gittiği camide müezzinlik yapmaya başlayan, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında camideki yerini alan Musa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak, ona Kur'an'ı Kerim okuma hayalini gerçekleştirdi.

Erdoğan tarafından babası ile birlikte Ankara'ya davet edilen Musa'nın 27 Aralık'ta hayatında ilk kez Adana'dan bindiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı görevlilerince kendisine tahsis edilen özel araçla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırılan Musa, Erdoğan'la buluştu.

ERDOĞAN'I MERSİN'E DAVET ETTİ

Görüşme sonrası duygularını paylaşan Musa Alan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mla buluştum. Beni öptü, beraber fotoğraf çektirdik ve yemek yedik. Bana tablet hediye edip, 'Maşallah' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'm siz, bizi davet ettiniz. Ben de sizi Mersin'e, evimize davet ediyorum" dedi.