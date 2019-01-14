Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Ankara'da ağırladı

MERSİN'de, babasının görevli olduğu camide müezzinlik yapan ve en büyük isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelip, ona Kur'an okumak olan down sendromlu Musa Alan'ın (14) hayali gerçek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Ankara'da ağırladı

Mersin'de Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'dan etkilenen, 8'inci sınıf öğrencisi, down sendromlu Musa, aldığı eğitimlerle namaz kılmayı ve dua etmeyi öğrendi. Babasıyla birlikte gittiği camide müezzinlik yapmaya başlayan, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında camideki yerini alan Musa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak, ona Kur'an'ı Kerim okuma hayalini gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Ankara'da ağırladı

Erdoğan tarafından babası ile birlikte Ankara'ya davet edilen Musa'nın 27 Aralık'ta hayatında ilk kez Adana'dan bindiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı görevlilerince kendisine tahsis edilen özel araçla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırılan Musa, Erdoğan'la buluştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Ankara'da ağırladı

TABLET HEDİYE ETTİ
Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede Musa ve babası Mahfuz Alan'la hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük çocuğa tablet bilgisayar hediye etti. Buluşmanın ardından Mersin'e dönen Musa, Kur'an derslerine tabletten devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Ankara'da ağırladı

ERDOĞAN'I MERSİN'E DAVET ETTİ
Görüşme sonrası duygularını paylaşan Musa Alan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mla buluştum. Beni öptü, beraber fotoğraf çektirdik ve yemek yedik. Bana tablet hediye edip, 'Maşallah' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'm siz, bizi davet ettiniz. Ben de sizi Mersin'e, evimize davet ediyorum" dedi.

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