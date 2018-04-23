Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i terketti! Yaşananlar rezalet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'u izledi. Yaşanan sert tartışmaların ardından Genel Kurul'dan ayrılan Erdoğan, tartışmalara ilişkin "Genel Kurul'da yaşananlar rezalet" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri izledikten sonra Meclisten ayrılmak üzere Şeref Holü'ne geldi. Erdoğan, gazetecilerin Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin soru üzerine "rezalet" dedi. Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle uğurlandı.İşte Meclis'te yaşanan tartışmalardan bazıları...
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