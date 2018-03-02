Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de

Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako Senou Havalimanı'nda, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Keita, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için Mali'nin Segou bölgesinin Djigui köyünden gelen yerel halk, saygı ifadesi olarak bilinen geleneksel dans gösterisini sundu.