Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı. Beştepe'deki törene 6 bin davetli, 22 devlet başkanı katıldı. Erdoğan Külliye'de hitabına dua ile başladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının başındaki o duası: ''Rabbime yalvarıyorum. Bizleri bu güne ulaştıran Rabbime şükrediyorum. Göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibir, haset, haksızlık ve zulümden beri ve muhafaza eyle. Bizi tuzaklardan koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu milleti bir kez daha zaferle müjdele Ya Rabbi. Bu yolculuğu hayırlara vesile eyle. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna sevk et.

Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için milletimiz için hayırlara vesillere eyle Rabbim. Evet 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla Amin diyorum. Rabbim nasip etti bir kez daha milletiğimiz tevecühüyle bu göreve geldim. Üstelik bu defa yürütme organın tüm yetkilierlyie birlikte geldim. Rabbim milletimize ve tüm insanlığımıza yapacağımız hizmetlerle yolumuzu aydınlatsın.''